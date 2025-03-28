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ÖSYM, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceğini duyurdu.

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MASKİ Malatya'nın dört bir yanında içmesuyu tesislerini yeniliyor

ÖSYM, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/1) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS)'na girecek adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - 12 Nisan'da yapılacak 2025-DİB-MBSTS ile 13 Nisan'da uygulanacak 2025-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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