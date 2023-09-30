Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali’nde Karadeniz fırtınası esti. Antalya’da yaşayan Karadenizliler, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kemençe ve tuluma horonlarla eşlik etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali’nde Karadeniz fırtınası esti. Antalya’da yaşayan Karadenizliler, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kemençe ve tuluma horonlarla eşlik etti.

Memleket özlemi çekenleri buluşturan Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin 7. Yöreler Renkler Festivali, devam ediyor. Bu yıl “Türkiye’miz hepimizin” sloganıyla 72 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katıldığı, her akşam türküleri, halk oyunları, el sanatları ve yemekleriyle Türkiye’nin farklı bir bölgesinin tanıtıldığı festivalin 5’inci gününde sahne Karadeniz’indi.

Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan gece Orhan Çavuş’un kemençe ile seslendirdiği birbirinden hareketli Karadeniz türküleriyle devam etti. Kent Meydanı’nı dolduran Karadenizliler, el verip horonlarla kemençeye eşlik etti. Gecede coşku, kendilerini “Karadeniz’in kültür bekçisi” olarak anlatan sevilen müzik grubu Koliva konseriyle devam etti.

Geceye eşi Ümran Uysal’la katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kuzeyin çocukları Antalya’mıza çok güzellik katıyorlar. Karadenizliler, Antalya'mızın saygın, sevecen, çalışkan, dikkatli, titiz, çabuk sinirlenen ama siniri çabuk geçen kıymetli komşularımız, varlığınızla Muratpaşa’mızı ve Türkiye’mizi zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız” diye konuştu. Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa’mızın Yöreler Renkler Festivali, Türkiye’nin dört bir köşesinden ve dünyanın farklı yerlerinden gelip Muratpaşa’yı oluşturan insanların ‘Biz beraberiz, omuz omuzayız, gönül gönleyiz, birlik beraberlik içindeyiz. Türkiye’miz hepimizin. Her birimiz birbirimize ve kentimize sahip çıkıyoruz. Tasada ve kıvançta geleceğimize birlikte koşuyor ve yürüyoruz’ dedikleri festivaldir.”