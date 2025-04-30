İzmir'de gerçekleştirilen Mast İzmir Boat Show Fuarı'na, Deep Marin firması damga vurdu. Fuar, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.İZMİR (İGFA) - Fuarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını açmasından sonra, Deep Marin farklı bir giriş yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel hazırladıkları tekne, çocukların ve büyüklerin ilgi odağı oldu.

Sektörde fark yaratan modelleriyle müşterilerinin beğenisini kazanan Deep Marin, birbirinden güzel tekneleriyle fuarın adeta göz bebeği oldu. Firma Kurucu Ortağı Elvan Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekici bir etkinlik yapmak istediklerini ifade etti.

Yazıcı, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, güvenilir, sağlam, denizci tekneler ürettiklerini, bu tekneleri kişiye özel olarak hazırlayıp, niş ve butik ürünler olarak müşterilerine sunduklarını özellikle vurguladı.

Yazıcı, bundan sonraki süreçlerde de yine Türkiye ve uluslararası fuarlara sıra dışı ve fark yaratan modelleriyle katılmayı amaçladıklarını, aldıkları geri bildirimler neticesinde yeni tekne modellerini deniz tutkunlarına sunacaklarını belirtti.