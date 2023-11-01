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Bu yıl Antalya’da 5.kez düzenlenen 35 ülkeden 25 bin turizm profesyoneli ve paydaşının ağırlandığı Antalya Turizm Fuarı Antalya Valisi Hulisi Şahin tarafından ziyarete açıldı.Özden DEMİRCİ / ANTALYA )İGFA) - Turizm kenti Antalya'da GTM Fuarcılık yönetim kurulu başkanı Selçuk Meral tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen 35 ülkeden 25 bin turizm profesyoneli ve paydaşının ağırlandığı Antalya Turizm Fuarı açılışında konuşan Selçuk Meral, Fuarın ve yapılan çalışmaların önemine değinerek yaptığı açıklamada Vali, Şahin'e, katılımcılara, davetlilere, destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

300 Stant 600’ ün üzerinde turizm markasının katıldığı Anfaş Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleşen Antalya Turizm Fuarı açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kıbrıs Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, AKTOB Başkanı Kaan KaşifKavaloğlu, TURSAB Yönetim Kurulu Başkanı FiruzBağlıkaya, GTM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Kocaeli Turizm Gazetesi İmtiyaz sahibi ve Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç, İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGFA) Haber Ajansı Fuar Temsilcisi Gazeteci Özden Demirci ve çok sayıda sektör temsilcileri katıldı.

Turizmi sadece ekonomik bir faaliyet olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Vali Şahin; “Turizm, radikalizmin önündeki en önemli engeldir. Ticaretin, turizmin ve insanların bir arada olduğu yerlerde ön yargılar kırılır, barışın tohumları ekilir. Gelecekte daha huzurlu bir dünya için turizm faaliyetleri çok değerlidir. Ben bu pencereden de bu fuarın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“TURİZM ARTIK BİZİ TATMİN ETMİYOR”

Konuşmasının sonunda turizmcilerden beklentilerini dile getiren Vali Şahin; “Bizlerin, siz kıymetli turizmcilerden beklediğimiz şu; ilk olarak, bu işi sürdürülebilir yapalım. Biz bugün buradayız bizden sonra gelenler de Antalya’nın bu güzelliklerine sahip olsunlar. İkincisi, Antalya’nın sadece denizden, kumdan ibaret olan turizmi artık bizi tatmin etmiyor. Bundan sonra yeni sektörler, yeni faktörler devreye girmeli. Antalya’nın sadece denizi yok. Dağları, ovaları ve vadileri var. Muhteşem bir gastronomisi, çok köklü bir Türkmen ve Yörük kültürü var. Bunları da lütfen keşfedelim ve turizm faaliyetimize dahil edelim.” diye konuştu.

FUARA KATILIM VE YOĞUN İLGİ ALANA SIĞMADI

Antalya Turizm Fuar, her geçen yıl bir önceki yıldan çok çok daha verimli olduğu, açıldığı ilk gün yoğun katılım ve adeta izdihamın yaşandığı fuar büyük ilgi gördü. Antalya'nın en büyük fuarı, Antalya Turizm Fuarı’na katılan yabancı sektör turizm temsilcileri fuarda gerçekleştirdikleri görüşmelerle çalışmalarına yer buldu.

Geçtiğimiz yıla oranla 10 kat daha verimli Turizm Fuarı hedefini bulduğunu bu başarılı organizasyonla adını bütünleştiren Selçuk Meral, Antalya’nın Turizmdeki yerinin ne kadar verimli ve önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Bölgenin Turizm başkenti Antalya’da yapılan Fuardaki hareketliliğe şahit olan bölgenin turizmcileri de, bundan böyle turizmin arıları olarak, turizmde turistleri ülkemize getirenler olarak, çalışmalarının misliyle artarak devam edeceğini belirterek, "2024 yılına ülkemize daha fazla turist getirmek için, döviz kazandırmak için, ekonomiye katkıda bulunmak için, bölge halkına katkıda bulunmak için, elimizden geleni yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz. 2024'te gerçekleşecek fuar daha hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz" görüşlerine yer verdi.