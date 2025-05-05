İtalya’nın önde gelen markalarından Aprilia, 2-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky Adventure’da, ikinci kez yerini aldı.ANTALYA (İGFA) - 1920’li yıllardan beri yapılan, dünyada önemli bir kültürü olan ve “Turist Kupası” olarak adlandırılan bireysel motosiklet kullanıcılarının katıldığı yarışlar, Türkiye’de Sky Adventure adıyla bu yıl ikinci kez düzenlendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bireysel Enduro ve Adventure motosiklet kullanıcıları, Toros Dağları’nın eteklerinde, doğal parkurlar eşliğinde bir araya gelerek zorlu arazi koşulları, navigasyon destekli sürüşler, kamp atmosferi ve sosyal aktivitelerle üç gün boyunca doğa ile iç içe, yüksek tempolu bir deneyim yaşadılar.

70 motorun yer aldığı Sky Adventure’a, 12 Aprilia kullanıcısı, çift silindilirli 600 cc’lik Aprilia Tuareg 660 modeliyle katılarak en geniş katılımı sağladılar. Hafifliği, gelişmiş elektronik donanımı ve off-road odaklı süspansiyon sistemiyle dikkat çeken Aprilia Tuareg 660, Sky Adventure rotalarının teknik ve zorlu etaplarında dayanıklılık ve performansıyla bir kez daha öne çıktı.