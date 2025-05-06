Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın yetenekli 3 piyano öğrencisi, 2025 IPPA Uluslararası Piyano Yarışması Türkiye Kategorisi’nde derece kazandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin genç sanatçılara verdiği destek, meyvelerini vermeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda piyano öğrencisi olan Sündüz Su Efe, Yasemin Tokoğlu ve Deniz Kantaş, 2025 IPPA Uluslararası Piyano Yarışması Türkiye Kategorisi’nde dereceye girdi. Uluslararası alanda önemli bir itibara sahip olan yarışmaya katılmak için gerçekleştirilen ön elemelerin tamamını başarıyla geçen öğrenciler, Türkiye kategorisinde de başarı sağlayarak aileleri ve öğretmenlerini gururlandırdı.

FARKLI YAŞ GRUPLARINDA DERECELER GELDİ

Uluslararası Piyano Profesyonelleri Derneği’nin ev sahipliğinde, Ankara Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen 2025 IPPA Uluslararası Piyano Yarışması Türkiye Kategorisi’nde, genç yeteneklerin karşısına jüri olarak önemli piyano otoriteleri çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin genç piyanistleri, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyeni Prof. Gökhan Aybulus, Bilkent Üniversitesi akademisyeni Dr. Oliver Jia ve IPPA Türkiye Kategorisi Direktörü Dr. Belinda Chen gibi duayenler karşısında yeteneklerini sergiledi. Sergilenen performanslar, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Türkiye’nin birçok farklı noktasından gelen birbirinden yetenekli gençlerin arasından, Genç Sanatçı kategorisinde, 16-17 yaş grubunda Sündüz Su Efe 3’üncü, 14-15 yaş grubunda; Yasemin Tokoğlu 2’nci, Deniz Kantaş da 3’üncü oldu.