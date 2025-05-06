Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede dar ve kullanışsız yollarda gerçekleştirdiği onarım ve genişletme çalışmaları ile güzergahları güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fatsa ilçesinde çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Ayazlı Mahallesi Mandıra Caddesi’nde sürücülerin daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlamak amacıyla yol genişletme çalışması yapıyor.

Yol geçişlerinin daha konforlu hale getirilmesi adına yapılan düzenlemelerle 3 km’lik yolda mevcut yol altyapısı genişletilerek 20 metreye çıkarılıyor. Güzergâh Ayazlı ve Evkaf Mahallelerini de birbirine bağlıyor.

Bu çalışma sayesinde bölgedeki trafik akışının düzenli akmasına katkı sağlanacak.

FATSA’DA 6 YILDA 17 KM YOL GENİŞLETİLDİ

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6 yıllık süre boyunca Fatsa ilçesinde toplamda 17 km yol genişletme çalışması yaptı.