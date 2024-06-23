Önce ertelenen sonra artan akaryakıt fiyatlarına gelecek zam sonrasında 3 Temmuz'da da ÖTV zammı bekleniyorİSTANBUL (İGFA) - Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor.

Yapılacak zamla birlikte benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Temmuz'da ise ÖTV zammı ile tabela yeniden değişecek.

Şu an için benzinin litre fiyatı ortalama 41,90 TL, motorin ise 41,75 TL seviyesinde bulunuyor.