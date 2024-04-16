Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP Grup toplantısına katıldı.
ANKARA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Ankara programı dahilinde Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katıldı.
Başkan Aras Anıtkabir’de mozoleye çelenk bırakıp Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra grup CHP Grup toplantısına katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen toplantı Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasının ardından son bulurken Aras beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’dan ayrıldı.