Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen toplantı Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasının ardından son bulurken Aras beraberindeki heyet ile birlikte Ankara’dan ayrıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.