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İBB’nin baştan aşağı yenileyerek, kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, ‘10. Asya-Avrupa Mediations Biennale’ine ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) baştan aşağı yenileyerek kentin kültür-sanat hayatına kazandırdığı Artİstanbul Feshane, “Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben” başlığıyla düzenlenecek “10. Asya-Avrupa Mediations Biennale”ine ev sahipliği yapacak. 38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katıldığı uluslararası sergi, 30 Ekim’de yapılacak ön gösterimin ardından, 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Düzenlendiği 15 yıllık süreçte, bugüne kadar 10’u aşkın sergide, 33 Avrupa ve 34 Asya ülkesinden 727 sanatçı yer aldığı sergi için, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Mediations Biennale Türkiye Küratörü Beral Madra, Mediations Biennale Direktörü Tomasz Wendland ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Bienalin tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ne yazık ki, başta yakın coğrafyamız olmak üzere, dünyanın birçok yerinde, bu yüzyıla hiç yakışmayan savaşlar, yıkımlar ve acılar birbirini izliyor. Bu acıların son bulmasında, yaraları hep birlikte sarmamızda, sanatın ve sanatçıların önemli bir rol oynayacağı ve hatta oynaması gerektiğine ve bu rolü üstlenmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

İmamoğlu, tüm İstanbulluları, 38 ülkeden 17 küratör ve 134 sanatçının katılacağı uluslararası sergiye davet etti. Sergi, 31 Ekim -11 Aralık 2023 tarihleri arasında gezilebilecek.