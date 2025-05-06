Bursa'da Karacabey Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı’nda vatandaş talepleriyle başlayan aydınlatma çalışmasıyla parkı güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüştürüyor. Yerli üretimle maliyet düşüren proje, kısa sürede tamamlanacak.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı’nda halkın yoğun talepleri üzerine kapsamlı bir aydınlatma projesi başlattı. Modern, estetik ve yerli üretim aydınlatma sistemleriyle donatılan park, akşam saatlerinde daha güvenli ve konforlu hale geliyor.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Park, ilçemizin en çok kullanılan sosyal alanlarından. Vatandaş talepleriyle şekillenen bu projeyle, kısa sürede parkı aydınlık ve huzurlu bir alana dönüştüreceğiz” dedi. Ekipler, en çok şikayet alan bölgelerden başlayarak altyapı ve montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli üretim aydınlatma direkleriyle maliyetleri düşüren belediye, çevre dostu ve estetik bir sistem kurmayı hedefliyor.

Vatandaşların olumlu geri bildirimleri, projenin sosyal yaşam alanlarını iyileştirme yolunda önemli bir adım olduğunu gösteriyor.