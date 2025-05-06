Baharın müjdecisi, doğanın uyanışı ve bolluğun simgesi Hıdırellez, Balıkesir Ayvalık’ta coşkuyla kutlandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarafından Çamlık Kır Kahvesi’nde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin’in de katılım sağladığı kutlamalarda, halkın ilgisi büyüktü. Başkan Ergin, yaptığı konuşmada, “Baharın müjdecisi, bereketin simgesi Hıdırellez Bayramı'nı çocukluğumuzun geçtiği bu topraklarda, değerli hemşehrilerim ve misafirlerimizle kutlamaktan büyük onur duyuyorum.

Bahar sofralarımıza bereketle gelsin” dedi. Etkinlik boyunca Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara tavuk-pilav ve ayran ikram edildi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sahne alan Grup Kardaşlar, gün boyunca seslendirdikleri şarkılarla Hıdırellez coşkusunu doruğa taşıdı.