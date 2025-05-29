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Jandarma ekiplerinin, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin tesisi için bütün teknik imkan ve unsurlarıyla sokaklarımızda tek suçlu kalmayana kadar kararlı mücadelesine devam edeceği bildirildi.

Artvin'de hakkında “Nitelikli Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Basit Yaralama” suçundan kesinleşmiş 21 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Jandarma Komutanlığı Projeli JASAT ekiplerince (Jandarma Suç Araştırma Timi) yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde icra edilen dron destekli operasyonla3 yıldır aranan A.T (32), çalışmakta olduğu çay bahçesinde yakalandı.

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