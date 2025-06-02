İzmir Bornova Belediyesi’nin “Halay” temasıyla düzenlediği 4. Halk Oyunları Festivali, renkli görüntülere sahne olan Gala Gecesi ile sona erdi.İZMİR (İGFA) - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’daki etkinlik büyük ilgi gördü. “Halay” konseptiyle düzenlenen festival, dört gün boyunca kültürlerarası dayanışma ve folklorik zenginliği bir araya getirdi.

11 ekipten muhteşem performanslar

Gala gecesinde sahne alan ekipler arasında Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği, İzmir Turizm Folklor Derneği, İzmir Folklor Derneği, Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu Derneği, Ege Kültür Derneği, Egeperdans, Bornova Sanat Kulübü ve Karadeniz Kültür ve Gençlik Spor Derneği yer aldı. Konuk ekip olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Silifke Yöresi oyunları ise büyük beğeni topladı.

758 dansçıdan 9 yöreye saygı duruşu

Festival boyunca Gürcistan, Rusya, Polonya ve Bulgaristan’dan gelen konuk ekiplerle birlikte toplam 30 ekip, 758 dansçı ve 9 farklı yörenin oyunları sahnelendi. İzmir ve Bornova’dan halk oyunları derneklerinin de katılımıyla, festival adeta kültürel bir mozaik sundu.

Başkan Eşki: “Halk oyunları, halkın belleğidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gala gecesine eşi Beste Eşki ve kızları Asya Tuna ile birlikte katıldı. Gecede emeği geçenlere plaketlerini takdim eden Başkan Eşki, ekiplerle birlikte sahneye çıkarak halay çekti.

Başkan Eşki, “Bornova’yı kültürle buluşturmaya, halk oyunlarıyla dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Bu festival sadece bir sahne gösterisi değil; halkların belleğini, duygularını, birlikteliğini taşıyan bir kültür şöleni. Katılan tüm ekiplerimize, organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve bu coşkuya ortak olan tüm Bornovalılara teşekkür ediyorum. Halk oyunları sadece geçmişi değil, birlikte kurduğumuz geleceği de temsil ediyor” dedi.