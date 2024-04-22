Resul Dindar bu kez de Avrupa’daki sevenleriyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiyedeki yoğun konser programlarının ardından Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Fransa, Almanya ve Hollanda’nın birçok şehrinde festivallere katılacak olan sanatçıyı sevenleri büyük bir ilgiyle bekliyor…
Konserlerinin sıralı listesi ise şöyle:
27 Nisan Fransa / Vannes
10 Mayıs Almanya / Wuppertal
11 Mayıs Almanya / Stuttgart
17 Mayıs Almanya / Berlin
18 Mayıs Fransa / Rouen
31 Mayıs Hollanda / Deventer
1 Haziran Almanya / Bielefeld
Konser aralıklarında Türkiye’deki programlarına da aynen devam edecek olan sanatçının yaz için hazırladığı şarkılarının ilki de Mayıs’ta dinleyicisiyle buluşacak…’Sevduğum Diyeceğum’ adlı hareketli aşk şarkısı yaz boyu fırtına gibi esecek