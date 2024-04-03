Müzik dünyasının popüler ismi Aydilge, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından acil ameliyata alınacağını, sevenlerinden destek beklediğini bir video çekerek paylaşmıştı. İyi olduğunu duyurarak hayranlarının içlerine su serpti.İSTANBUL (İGFA) - Konserlerindeki enerjisiyle yakından tanıdığımız Aydilge, ameliyat sonrası hastane odasından kendisini merak eden hayranlarına iyi olduğunu duyurarak içlerine su serpti.

Acıbadem Ataşehir hastanesinde labrum yırtığı sebebiyle acil ameliyata alınan Aydilge’nin ameliyatı başarılı geçti. Doçent Doktor Safa Gürsoy‘un yaptığı ve 4,5 saat süren ameliyat sonrası başarılı sanatçının durumunun çok iyi olduğu bildirildi. Sevenlerinden gelen mesajlara ve desteğe teşekkür eden Aydilge, çok kısa zamanda ayağa kalkacağını ve konserlerinde yine enerjik ve hareketli performansıyla hayranlarıyla buluşacağını müjdeledi.

Kendisi gibi müzisyen olan eşi Utku Barış Andaç, Aydilge’yi her zaman olduğu gibi ameliyat sürecinde de bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastane koridorunda yürüteç desteği ile yürüyen Aydilge ve eşi aralarında yarış yaptı. Yarışırken çok eğlenen çiftin o anları izleyenleri de güldürdü.