Türkiye’nin gözde turizm, deniz ürünleri, meze ve gastronomi merkezlerinden Ayvalık, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan GastroFest ile yerel mutfağını ve kültürel zenginliğini büyük bir organizasyonla vitrine taşıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Gastronomi alanındaki köklü geçmişi ile Yayıncılık, Organizasyon ve Hospitality alanlarında faaliyetlerini sürdüren Sözen Grup iş birliği ile bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz “GastroFest Ayvalık” kentimizin zengin gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası alanda daha geniş bir şekilde tanınması için önemli bir fırsat sağlayacaktır” dedi.

Ünlü şeflerle yapılacak atölye çalışmaları (workshoplar), ilham veren paneller, film gösterimleri

Ayvalık’ın gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası prestijini arttırmayı da amaçladıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık mutfağını ve gastronomisinde önemli yer tutan Zeytin Zeytinyağı Markaları, Horeca (Otel / Restoran / Kafe) işletmelerini, Profesyonel İş Ortaklarını, Şarküterileri, Mandıraları, Kooperatifleri, Butik Üreticileri, Unlu Mamülcüleri, Tüketime Hazır Deniz Ürünleri markalarını tanıtmayı hedefliyoruz” dedi. Ayvalık Mutfağı’nın Kalbine Yolculuk” temasıyla düzenlenen etkinlikte, ünlü şeflerle yapılacak atölye çalışmaları (workshoplar), ilham veren paneller, film gösterimleri, canlı müzik performansları ve yerel markaların stantları ziyaretçilere zengin bir içerik sunacaklarını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, GastroFest’in kentin gastronomi vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Festivalde, Ayvalık’ın gastronomi kimliği ulusal ölçekte daha da görünür kılınacak

Ayvalık, sahip olduğu zeytinyağlı mutfağı, deniz ürünleri ve yerel üretimiyle Türkiye’nin sayılı gastronomi destinasyonlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Mesut Ergin, “Bu festival ile hem kültürümüzü tanıtıyor hem de üreticimizi destekliyoruz. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi bu eşsiz deneyimi paylaşmaya davet ediyoruz. Kültür-sanatla iç içe bir atmosferde gerçekleşecek olan GastroFest, gastronomi meraklıları başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiye hitap eden içerikleriyle dikkat çekecek. Üç gün sürecek olan festivalde, Ayvalık’ın gastronomi kimliğini ulusal ölçekte daha da görünür kılmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayvalık’ın gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası görünürlüğü artacak

Etkinlik boyunca yerel lezzetlerin tadılabileceği alanların yanı sıra üretici stantları, slow food sunumları ve Ayvalık'ın coğrafi işaretli ürünlerine dair bilgilendirme köşelerinin de yer alacağını ifade eden Başkan Mesut Ergin, şunları söyledi: “Festival, Ayvalık’ın gastronomi dünyasında daha fazla yer alması, kentteki yeni gastronomik mekanların ve destinasyonların keşfi ve birçok farklı kültürle yoğrulmuş Ayvalık Mutfağı’nın tanınması ve “Gelecek Kuşaklara Aktarılması” için kritik bir rol oynamaktadır. Bu festival ve kapsamındaki iş birliği, Ayvalık’ın gastronomi alanındaki ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Ayvalık mutfağının modernizasyonuna ve gelişimine de katkı sağlamaktadır. Özellikle Ayvalık Markaları için büyük bir prestij kaynağı olacak bu festival, Ayvalık Mutfağı’nın daha fazla tanınması, Gastronomi Turizmi payının artarak turizm sezonunun 12 aya yayılması ve yer alacak marka ve paydaşların ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmalarını sağlayacak önemli bir yol haritasıdır.”