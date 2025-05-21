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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Tören sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ,“İstikbalimizin teminatı olan gençlerimizin, Sayın Sancar’ın izinden giderek bilimde, teknolojide, ilimde ve diğer alanlarda Türk milletine daha nice başarılar yaşatacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancar’a Türk dünyasında bilimsel çalışmalara üstün katkılarından dolayı Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü’nü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’deki Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’nde, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a Türk dünyasındaki bilimsel katkıları için Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü’nü verdi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’nde, Türk Dünyası Kültür Elçisi ve Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı onurlandırdı.

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