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Tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Adıyaman’da, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği’yle yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Sözleşmeli tarımla badem üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştirecek.

Tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Agrotech, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Adıyaman’da, Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği’yle 800 bin ağacın yer aldığı 20 bin dekarlık alanda badem yetiştiriciliği yapılacağını ve böylece bir yılda 2 milyar TL’yi aşan bir üretim değerine ulaşılacağını açıkladı.

Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz KAP açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Agrotech olarak, sahip olduğumuz bereketli toprakları doğru yöntemlerle kullanmak ve ülke ekonomimize katkı sunabilmek amacıyla çıktığımız yolda, Kahtalı üreticilerimizle yeni bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu iş birliğiyle Türkiye badem üretiminin yüzde 20’sini karşılamayı hedefliyoruz. 20 bin dekarlık alanda yapacağımız badem üretimi, daha önce Adıyaman’da organik nar üretimi konusunda yaptığımız sözleşmenin başka bir örneği ve hedeflerimize ulaşmada yeni bir adım niteliğinde. Üreticilerimizin girdi maliyetlerini en aza düşürmek ve teknoloji tabanlı, verimliliğe dayalı üretimi ülkemizin her bölgesine yayabilmek adına iş birliklerimizi sürdürmekte kararlıyız.” diye konuştu.