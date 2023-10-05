Sağlıklı Yaşam Şefi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için 6 öneride bulundu.İSTANBUL (İGFA) -Vücudu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminin güçlü olması özellikle toplumda kolayca yayılım gösteren mevsimsel hastalıklardan korunmada oldukça önemli bir rol oynuyor.

Yapılan çalışmalara göre aynı miktarda virüs ile karşılaşan iki bireyde bağışıklık sistemi zayıf olanın olmayana göre hastalığa daha kolay yakandığını ve daha uzun sürede iyileştiğini belirten Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Sağlıklı Yaşam Şefi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, “Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, stresle başa çıkabilmek, sigara, alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan unsurlardan uzak durmak, hayata daha iyimser bakmak, gülümsemek gibi hayata dair her şey bağışıklık sistemi için önemli. Bu nedenle bireysel farklılıklar dışında kalan ve günlük hayatımızın parçası olan bu alanlarda dikkat edeceğimiz her şey ve alacağımız önlemler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı dirençli olmamıza yardım eder” dedi.

İşte Mumcu'dan bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri:

Besin çeşitliliği önemli. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, enerji ve proteinden yetersiz besleme vücudun savunma gücünü yavaşlatır. Bu yüzden besin çeşitliliği ilk önceliktir. Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri aynı zamanda probiyotik özellikleri nedeniyle bağırsak sağlığı için de faydalıdır.

Çok değil yeterli beslenilmeli. Miktarca çok yemenin bu konuda bir etkisi olmaz. Bu nedenle sağlıklı olunan kiloyu korumak için ihtiyaçtan fazla enerji alımına neden olacak ilave yağ ve şeker içeren besinlerden uzak durmak, rafine karbonhidratlar yerine tam tahıl içerenlere yönelmek ve yüksek lif içeren besinleri tercih etmek önemlidir.

Vitamin ve mineral alımına dikkat edilmeli. Savunma hücrelerinin varlığını sürdürebilmesi için B6 vitamini, folik asit ve çinko gibi vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu öğelerin zengin olduğu süt, et, karaciğer, bulgur, pirinç, yumurta, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi besinler beslenme düzeni içinde yeteri kadar yer almalıdır.

Antioksidan alımına önem verilmeli. Antioksidanlar bağışıklığı güçlendirmek için önemli bileşikler arasında yer alıyor. E vitamini için sıvı yağlar, yağlı tohumlar, tahıl taneleri; C vitamini için koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, lahana, ıspanak, kuşburnu, taze kırmızı biber; beta karoten için ise turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerden tüketmek önemli. Her gün 2-3 porsiyon meyve ile 2-3 porsiyon sebze tüketmek ve bunları çeşitlendirmek vitamin, mineral ve antioksidanların yeterli alımını kolaylaştırır.

Su alımına dikkat edilmeli. Su, yaşam için elzem öğelerden biri. Hastalıklardan korunmak ya da mücadele etmek için yeterli ve dengeli beslenme kadar su ve bol sıvı tüketimi de çok önemli. Özellikle ateş ve ishal varlığında bol su tüketimi çok daha büyük önem taşır. Günde 2-2,5 litre (8-10 bardak) su mutlaka içilmeli. C vitamini yönünden zengin taze sıkılmış meyve ve sebze suları, sıvı tüketimini artırmak için tercih edilebilir.

Egzersiz yapılmalı, alkol ve tütünden uzak durulmalı. Her gün düzenli egzersiz yapmak, yeterli ve kaliteli uyku uyumak, bağışıklık sistemini zayıflatan sigara ve alkolden uzak durmak ve çok düşük kalorili diyetler yapmamak da bağışıklık sitemini güçlü tutmak için çok önemlidir.