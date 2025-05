Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, 10 Mayıs Dünya Sağlık için Hareket Et Günü için spor yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Spor her zaman ve herkes için gerekli olsa da bilinçsizce yapılan her fiziksel aktivitenin çeşitli sakatlıklara zemin hazırlayabileceğini dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, sportif faaliyetlerin uygun yapılmadığı takdirde vücuda zarar vermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İdeal yoğunluk, süre ve sıklıkta yapılmayan fiziksel aktiviteler, cerrahi operasyonlara neden olabilecek sakatlıklara bile yol açabildiğini ifade eden Prof. Dr. Akı, antrenman sonrası çalıştırılan bölgelerde ağrı olmasının doğal olduğunu belirtti.

Spor ve egzersiz programının, iyi bir uzmanın önerdiği şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Semih Akı, “Egzersiz öncesi ısınma, sonrası soğuma hareketleri ihmal edilmemeli" dedi. Kullanılacak spor aletlerinin vücuttaki hangi bölgeleri ve kas gruplarını çalıştıracağının bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Akı, "Bunun nedeni; kas gruplarına yönelik egzersiz programları ile solunum veya dolaşım sistemlerine yönelik egzersiz programlarının birbirinden oldukça farklı yöntem ve aktivitelere sahip olması. Yürüyüş, yüzme veya bisiklete binme gibi egzersizlerin haftada 4-5 gün, günde 30-60 dakika orta yoğunlukta yapılması sağlıklı ve formda kalmak için ideal sayılabilir” diye konuştu.