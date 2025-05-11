İzmir'de Bornova Belediyesi ile Ege Damacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Dama Turnuvası, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen toplam yüz damacı, kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada hünerlerini sergiledi.

Turnuvada Göksel Kaya birinci, Müslüm Çeri ikinci, Kadir Irmak üçüncü, Murat Keser dördüncü, Rahmi Ekren ise beşinci oldu. Başarılı damacılar ödüllerini Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan’ın elinden aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonla ilgili olarak, “Dama gibi geleneksel ve kültürel değeri yüksek zeka oyunlarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bornova’yı yalnızca bilimde ve sanatta değil, sporda ve akıl oyunlarında da bir çekim merkezi haline getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ege Damacılar Derneği Onursal Başkanı Murat Keser ile Dernek Başkanı Resul Gündüz, turnuvaya verdikleri destekten ötürü Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür etti. Gündüz, “Yerel yönetimlerin desteği, dama gibi kültürel değerlerimizin yaşatılması adına çok kıymetli” dedi.