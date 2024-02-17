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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasında 3 işçinin bulunduğu bölgeye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek “AFAD’taki kardeşlerimize bize bu konuda destek olan gönüllülere de herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz. Emniyetli şekilde bu arama faaliyetini sürdürüyoruz.” dedi.ERZİNCAN (İGFA) - Bakan Bayraktar, İliç’te kurulan kriz yönetim merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toprak kayması ile ilgili değerlendirmelerini, bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapan Bayraktar, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

12 KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Bayraktar, 9 çalışandan 6’sının dere yatağına gelen toprak alanın içinde, diğer 3’ünün de manganez ocağının içinde olduğunu düşündüklerini, özellikle manganez ocağındaki 3 çalışan için yoğun bir çalışmanın devam ettiğini ifade ederek “1 buçuk milyon metreküpe yakın bir toprak var. 35 metre yüksekliğinde neredeyse 12 katlı bina yüksekliğindeki oluşum içerisinde. 3 kardeşimize ulaşmakla alakalı faaliyetlerimizi biraz daha hızlandırdık. AFAD’taki kardeşlerimize bize bu konuda destek olan gönüllülere de herhangi bir zarar gelmesini istemiyoruz. Emniyetli şekilde bu arama faaliyetini sürdürüyoruz.” dedi.

SAHANIN STABİL OLDUĞUNU GÖRDÜK

Geçen 3 günde heyelan riskinin devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, “AFAD çalışanlarımızın da çalışma alanını riske sokacak bir durumdaydı. Biz özellikle dün akşam itibarıyla sahanın stabil olduğunu gördük. Onun için de çalışmalarımızı geceden itibaren yoğunlaştırdık. Çok büyük bir topraktan bahsediyoruz. 210 dönümlük bir alanı etkiledi. Burada radar ölçümleri detektörlerle yaptığımız çalışmalar neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip oralara yoğunlaşmış durumdayız.” diye konuştu.

MERMER OCAĞINA AKTARACAĞIZ

Bayraktar, dere yatağına gelen, heyelana uğramış toprağın kaldırılmasının öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizerek “Bu toprağın da herhangi bir yere gelişigüzel bir şekilde koyma şansımız yok. Bu kontamine olmuş toprağı bu saha içinde en emniyetli olabilecek bir yer olarak biz manganez olacağının yanındaki geçmişte çalışılmış bir mermer ocağına, buradaki 5 milyon metreküplük aktığını düşündüğümüz ve ilk etapta kaldırmamız gereken toprağı aktarmak istiyoruz. Buna karar verdik.” dedi.

SUYLA İLGİLİ OLUMSUZLUK YOK

Meydana gelen toprak kaymasının suya olan etkisini ölçmek amacıyla her gün 9 ayrı lokasyondan ölçüm aldıklarını bildiren Bayraktar, “Önceki günlerde ve dün itibarıyla yaptığımız ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Çok şükür, bu 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek bir olumsuzluk söz konusu değil bugün itibarıyla.” ifadelerini kullandı.

İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bayraktar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün çok ciddi bir soruşturma yürüttüğünü kaydederek, “Olayın kök nedenlerini dikkatli bir şekilde araştırıyorlar. Bu soruşturmada gerekli arkadaşların ifadelerine de başvuruluyor. Adli soruşturma da devam ediyor. Dün akşam itibarıyla 6 kişi hakkında tutuklama kararını mahkeme verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 2 arkadaş. İlave çalışanlarla alakalı soruşturma da devam ediyor savcılık tarafından.” değerlendirmesini yaptı.

AİLELERİ BİLGİLENDİRİYORUZ

Toprak kayması sonucu ulaşılamayan 9 işçinin aileleriyle hem madende hem ilçede bir araya geldiklerini belirten Bayraktar, “Gerek biz gerek valilerimiz onları sürekli bilgilendiriyoruz. Elbette bu bölgenin insanları. Sabırla metanetle arama kurtarma faaliyetlerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Onlara da bütün bu sizlerle paylaştığımız bilgileri bütün şeffaflıkla anlatıyoruz. Zaten bu bölgeyi çok iyi bilen insanlar.” dedi.

TEMİZ SUYUN AKTARILMASI

Bayraktar, yağmur ve kar ile oluşacak temiz suyun dere havzasına karışmadan daha farklı yollarla aktarılması ile ilgili DSİ’nin koordinasyonu ve kontrolünde ciddi bir çalışmayı yürüttüklerini de sözlerine ekleyerek “Hem çevreyle alakalı gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz hem de yoğun bir şekilde kurtarmaya gece gündüz devam ediyoruz. Ümit ediyorum en kısa sürede bu kardeşlerimize ulaşırız.” diye konuştu.