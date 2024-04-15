Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.ANKARA (İGFA) - Depremin ilk gününden itibaren tüm birimleriyle birlikte afet bölgesinde olan Bakanlık, bin yılın afetinden etkilenen şehirleri eski canlı günlerine döndürmek gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bayramda da bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip eden Bakan Mehmet Özhaseki, bugün de bakan yardımcıları, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla, “Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları” toplantısına başkanlık etti. Deprem bölgesindeki yürütülen çalışmaların ayrıntılı olarak ele aldığı toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Özhaseki, “Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak.” diye konuştu.

“YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK”

Depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

Afet konutu ve köy evlerinin yapımına hızla devam ettiklerinin altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, “Tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz.” dedi.