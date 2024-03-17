Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm her babayiğidin harcı olmadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul programı kapsamında 5 bin 126 Bağımsız Bölümün Kentsel Dönüşüm Kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandıracak yasaları gözden geçirerek, engelleyenlere karşı önlemler aldıklarını söyledi.

Kentsel dönüşümle İstanbul’u yenileyeceklerini ifade eden Bakan Özhaseki, “Tek çare kentsel dönüşüm, dünyada bu işin başka bir yolu yok. Bizler, kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalarımızı gözden geçirip, engelleyenlere karşı kanunlar koyduk. Biz bu konuda hazırlığımızı yaptık. Çöküntü alanları nereler? Zemini sıvılaşan yerler nereler? Belediye başkanlarının bunları tespit edip, vatandaşla görüşmeleri lazım. Sonra da Bakanlığa gelip TOKİ’yle, Emlak Konut’la görüşmeleri lazım.” dedi.

“PARALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM YERİNE ALGI OPERASYONUNA HARCIYORLAR”

Muhalefet belediyelerin kentsel dönüşüm yerine algı belediyeciliği için para harcadığını dile getiren Bakan Özhaseki, “Algı için kentsel dönüşüme ayırdıkları paranın iki mislini ayırıyorlar. Bu işin başını İstanbul çekiyor tabii. CHP'li belediyelerde devam ediyorlar. Yapmadığı halde yapmış gibi. Olmadığı halde olmuş gibi. Çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi gösterme hünerini, becerisini sunuyorlar.” diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, “Depremin siyaseti olmaz. Onlara ‘Size yetki veriliyor, ‘İstanbul’da siz ne yaptınız?’ diye sorun.” diye konuştu.