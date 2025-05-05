Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşriflerinin 797’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şîr Nevâyî Sempozyumu” başladı.KONYA (İGFA) - Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’yı teşriflerinin 797’nci yıldönümü vesilesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından “1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şîr Nevâyî Sempozyumu” düzenleniyor.

“Horasan’dan Anadolu’ya Hikmet Yolculuğu” temasıyla; Mevlâna Celaleddin Rumi ve Ali Şir Nevayî’nin edebî, tasavvufî ve kültürel mirası konusuyla Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta başlayan sempozyumun açılışında konuşan Uluslararası Ali Şîr Nevâyî Vakfı Başkanı Prof. Dr. Olim Davlatov, “Sizlere ata yurdumuz güzel Özbekistan’ımızdan selamlar getirdim. Hz. Mevlana ve Hz. Ali Şîr Nevâyî, bu iki büyük zat Türkiye ve Özbekistan’ın, belki bütün beşeriyetinin medarı şerefi ve iftiharıdır. Sempozyumun teşkilatçıları, Konya şehrinin başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Selçuk Üniversitesi’nin rehberiyetine teşekkür ederim” cümlelerine yer verdi.

Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, “Türk dünyasında son zamanlarda Mevlana ile ilgili çok çalışmalarını göremiyoruz. Bu sempozyum bir vesile olsun. Türk dünyasına Mevlana’yı çok daha iyi tanıtabilme adına gayretler burada bugün başlamış olsun” ifadelerini kullandı.

“MÜŞTEREK MANEVİ DEĞERLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Özbekistan Nevâyî Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mukhiddin B. Kalonov, böyle anlam yüklü bir programla kendilerini misafir eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’a teşekkür etti. Kalanov, “Bugün burada kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve müşterek manevi değerlerimizi daha da güçlendirmek için bir aradayız. Ne mutlu bizlere ki yüce gaye uğruna bizlere bir araya getiren iki büyük gönül sultanı Hz. Mevlana ve Hz. Nevâyî olmuştur” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soysal, sempozyumun amacının sadece bu iki büyük şahsiyeti anmak değil, onların insanlığa bıraktıkları evrensel değerleri günümüz dünyasının ihtiyaçları ışığında yeniden değerlendirmek olduğunu söyledi.