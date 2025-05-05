Karavan ve doğaseverler İzmir’de bir araya gelecek. 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Park Bornova Outlet Center, İzmir Karavan Show’a ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Alsancak Kongre ve Fuarcılık tarafından İzmir’de ilk kez düzenlenecek olan İzmir Karavan Show’da; İzmir ve Manisa bölgesinde üretim yapan çekme ve motokaravan firmaları yer alacak. Doğaseverler ve karavan meraklıları karavan üreticileriyle Karavan Show’da bir araya gelecek.

İzmir Karavan Show akşamları da ziyaret edilebilecek

7 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açacak olan İzmir Karavan Show 11 Mayıs Pazar akşamına kadar karavan tutkunlarını bir araya getirecek. Sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak olan İzmir Karavan Show, geniş bir katılımcı kitlesini karavan üreticileri ile buluşturmayı hedefliyor.

Doğa ile iç içe bir yaşam hayali kuran herkes için İzmir Karavan Show büyük bir buluşma noktası olacak. Ziyaretçiler firmalarla birebir görüşüp sergilenen çekme karavanlar ile motokaravanları inceleyerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri bulabilecek, profesyonel tavsiyeler alabilecekler.