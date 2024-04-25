Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel televizyonda katıldığı canlı yayında, ücretli öğretmenlere kadronun gündemde olmadığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) -Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100 canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Bakan Tekin, öğretmen atamalarında mülakat konusundaki bir soru üzerine, "Öğretmen adayına, 'Mülakat gibi mülakat yapacağım.' derken bir deneme dersine tabi tutmak istiyorum." dedi.

Bu konuda alacakları başka önlemleri de hatırlatan Tekin, "Bu konu böyle popülarite veya popülizme kurban edilecek bir konu değil." dedi.

Bakan Tekin, soru üzerine ücretli öğretmenlere kadroyla ilgili bir konunun gündemlerinde olmadığını, engelli öğretmen atamaları konusunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile henüz konuşmadıklarını, konuştuktan sonra açıklayabileceklerini sözlerine ekledi.