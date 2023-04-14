Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve 28. Dönem Bursa Milletvekili 2. Bölge 1. sıra adayı Mustafa Varank, Bursalı gençleri sahura davet etti.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece yarısı gençleri sahur için Demirtaşpaşa İstasyonu'ndaki Abdal'a davet etti.

"Bu gece Abdal'da Bursa tahanlısı ve simit ile toplu değil Togg'lu sahur yapmaya var mısınız?" diye açık davette bulunan Bakan Varank, paylaşımına, "Çaylar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan" notunu da ekledi.