Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, 10 Mayıs Dünya Kanatlı Günü’nde piliç eti ve yumurtanın en güvenilir, en ucuz ve en kolay ulaşılabilir hayvansal protein kaynakları olduğuna dikkat çekti.BURSA (İGFA) - 10 Mayıs Dünya Kanatlı Günü, Türk sektör temsilcilerinin kurucu üye olduğu Uluslararası Kanatlı Konseyi (IPC-International Poultry Council) tarafından 2012 yılından bu yana kümes hayvanlarının gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekmek ve yetiştiricileri onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Bu yıl 20’nci yaşına giren IPC’nin dünya genelinde küresel ticaretin %90’ını temsil eden 27 ülkeden üyesi bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük piliç eti ve yumurta üreticilerinden olan Keskinoğlu Tavukçuluk’un Genel Müdürü Önder Matlı, Dünya Kanatlı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, piliç eti ve yumurta sektörü olarak endüstriyel gıda üretimi konusunda dünya ile yarışacak düzeyde son derece gelişmiş alt yapıya sahip olduklarını kaydetti. Matlı, ülkemizin piliç eti üretiminde dünyada 9’ncu, Avrupa’da 2’nci sırada, yumurta üretiminde ise dünyada 10’ncu, Avrupa’da ise 2’nci sırada olduğuna işaret etti. Son verilere göre geçtiğimiz yıl ülkemizde 2 milyon ton piliç eti ve 20 milyarı aşkın yumurta üretimi gerçekleşti.

“Ülkemizde kişi başı piliç eti tüketimimiz 25 kg’lara çıktı. Bu rakamın artarak devam edeceğine ve bu ivme ile yakın bir gelecekte, dünya rakamlarına yetişeceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuşan Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı şöyle devam etti: “Yumurta tüketimimize gelince kişi başı yıllık yumurta tüketimimiz yaklaşık 220 adet. Bu rakam dünya ortalamasının altında. Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum için daha fazla protein tüketmeliyiz.”.

“Keskinoğlu olarak ‘gelecek nesilleri önemseyen sürdürülebilirlik anlayışımızla’ üretiyoruz”

Sektör olarak üretim süreçlerinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirten Önder Matlı, “Artık 50 yıl öncesine göre aynı miktarda piliç eti üretmek için %75 daha az kaynağa ve %58 daha az suya ihtiyaç duyuyoruz. Keskinoğlu olarak; sağlığımız için çok önem arz eden piliç etini ve yumurtayı, ‘gelecek nesilleri önemseyen sürdürülebilirlik anlayışımızla’ üretiyoruz. Halkımızın uygun fiyatlı, kaliteli ve sağlıklı proteine ulaşmasında, sektörümüzün önemli bir misyon üstlendiğine inanıyoruz. “ dedi.