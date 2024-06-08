INBUSINESS Dergisi tarafından düzenlenen II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’ne katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye’nin 2026 yılında 5.5G’ye geçeceğini söyledi. Sayan, Türkiye’nin sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeyi yapan ilk ülkelerden olduğuna da değindi.İSTANBUL (İGFA) - INBUSINESS tarafından düzenlenen II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nin özel oturumuna T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, İletişim Başkanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalar ışığında 2026 yılında 5.5G’ye geçmenin planlandığı söyledi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Türkiye’de yer alan uluslararası sosyal medya şirketlerinin kural ve mevzuatlara uyumu konusu ele alındı.

“SOSYAL MEDYA SİTELERİ, BİZ ZORLAMADIKÇA YASAL DÜZENLEMELERE UYMUYOR”

Sosyal medyanın en büyük özelliği kendi içinde çok önemli bir data barındırması olduğunu ve datanın elde edilmesi için büyük bir savaş verildiğini belirten Dr. Ömer Fatih Sayan, “Sosyal medya ile ilgili yasal düzenlemeyi ilk yapan ülkelerden biriyiz. Sosyal medyanın belirli kuralları olması gerektiğini savunup günlük hayatta uyulan kurallara göre bir yasal düzenleme yaptık. Ancak sosyal medya siteleri biz zorlamadıkça ülkemizdeki yasal düzenlemelere uymak istemiyorlar” dedi.

Şeffaflığın sağlanması için yasal çerçevenin çizildiğini belirten Sayan, “Kriz anlarında şirketlerle diyalog başlatabilmek ve orada muhatap bulabilmek açısından yasal düzenlemeler çok büyük önem taşımaktadır. Bu yasalara uymayan şirketlere, hukukun el verdiği ölçüde gerekli işlemler yapılabilmelidir” dedi.

Güvenli internet kavramının tabana yayılmasını hedeflediklerini belirten Dr. Ömer Fatih Sayan, “Başta çocuklar olmak üzere hem ebeveynler hem de 45 milyon sosyal medya kullanıcısı için güvenli bir internet deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz” dedi.

“MODA TASARIMCISI DİLEK HANİF: GELENEKSEL OLAN HER ŞEY ARTIK DAHA KIYMETLİ”

Zirvenin son özel oturumunda House Beautiful Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Fatma Özel’in moda tasarımcısı Dilek Hanif ağırlandı.

Tüm dünyada geleneksel olanın artık daha kıymetli olduğuna dikkat çeken Dilek Hanif, “Bu kadar güzel tarihe ve kültüre sahip bir ülke olarak güçlü bir hazineye sahibiz. Bu hazineyi gelecek kuşaklara aktarıp hala yaşamasını sağlamak da sürdürülebilirliktir” dedi.