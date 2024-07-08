İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önceden uyarısı yapılan Samsun ve Ordu'da dün yaşanan kuvvetli yağışların sele dönmesi ardından Ordu ve Muş'ta iki kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek, olaylara yönelik yapılan müdahaleleri sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji tarafından şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan dolu nedeniyle Samsun ve Ordu illeri için uyarılar sonrasında dün yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla Samsun'da 60 ihbar, Ordu'da ise 18 ihbar alındığını kaydeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'daki yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesinin sağlandığı, 460 araç, 656 personel 25 motomop ve 7 dalgıç pompa ile sele müdahale edildiğini duyurdu.



Bakan Yerlikaya, Ordu'daki çalışmalarda ise toplam 695 personelin 284 araçla müdahale ettiğini kaydetti.

ORDU VE MUŞ'TAN 2 KAYIP!

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Çayır mahallesinde 83 yaşında 1 vatandaşın sel sularına kapıldığını, ayrıca Muş’un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 1 vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Çalışmalara katılan AFAD personelimize, Belediyelerimize, Emniyet ve Jandarmamıza, DSİ ve Karayolları ekiplerimize, Sağlık Personelimize teşekkür eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1810252171360833892