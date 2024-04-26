Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bakan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’yi makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Önceki Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Balcılar’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni seçilen Hüseyin Bakan’a da başarılar diledi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı, da ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bakan, ”Birlik olarak ilk ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Güzel tepkiler aldık. Şimdi kısa zamanda merkez binamızı açarak tüm çeltik üreticilerimizin sesi olacağız” dedi.

GÖREV BÖLÜMÜ YAPILDI

İpsala Çeltik Üreticileri Birliğinin yönetim kurulu kendi aralarında toplanarak görev bölümünü gerçekleştirdi.

Hüseyin Bakan’ın başkan olduğu yönetim kurulunda Hasan Yavaş ikinci başkanlık görevine, Hasan Önalan muhasipliğe, Ali Soydan, Sedat Balcılar ve Mustafa Akay üye olarak görev aldılar.