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Plaket töreninin ardından gerçekleştirilen Dr. Kadir Binbaş başkanlığındaki ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımında; Dr. Muhsin Güllü Genel Sekreter, Dr. Ferda Firdin Sayman, Dr. Deniz Alpan Dinçer Veznedar, Dr. Kenan Ergus, Dr. Aslı Aktümen ve Dr. Ertuğrul Mehmetoğlu ise üye olarak görev aldı.

Dr. Kadir Binbaş, önceki dönem başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş’a teşekkür plaketini takdim ederken, Kumaş, yeni yönetime başarılar dileyerek, gözünün arkada kalmadığını ifade etti.

Gabar’da Timur’un Pençeleri tarihe tanıklık ediyor

Gabar’da Timur’un Pençeleri tarihe tanıklık ediyor

İlk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımı yapılırken, öncesinde bir önceki yönetim kuruluna teşekkür plaketleri takdim edildi.

Bursa Tabip Odası’nın 20-21 Nisan tarihlerinde Olağan Seçimli Genel Kurulu ardından 24 Nisan’da mazbatasını alan Dr. Kadir Binbaş başkanlığındaki yeni yönetim göreve başladı. BURSA (İGFA) - Bursa Tabip Odası'nda toplam bin 297’nin üzerinde üyenin oy kullandığı seçimlerde Çağdaş Hekimler Grubu adayı Dr. Kadir Binbaş 810 oy alarak seçimlerin kazananı olmuştu.

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