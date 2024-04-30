Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni dönemin yol haritasından bahsederken suda yapılan %20 indirimin şehirde büyük memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Yeni dönemde attığımız her adımla vatandaşımızın refahına, sosyal yaşamına, doğrudan hayatına dokunacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve il yöneticileri yer aldı.

YENİ DÖNEM YOL HARİTASI

Alemdar, toplantıda seçim sürecinde ortaya koyulan gayrete atıfta bulunarak bu davaya gönül veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Toplantıda Sakarya'nın gelecek 5 yılı üzerine konuşan Alemdar, yeni dönemin yol haritasını anlattı.

Bir süre önce suya yapılan %20 indirimin vatandaş tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını ifade eden Başkan Alemdar, yeni dönemde vatandaşın refahına, sosyal yaşantısına ve doğrudan hayatına dokunacak birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

"VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNACAK İŞLER YAPACAĞIZ"

Alemdar, "Seçim sürecinde her birinizin gayretine şahit oldum. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şehir inşa etmek için çıktığımız bu yolda davamıza sahip çıkan, yolumuza ışık tutan her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin emeği büyük, hakkı ödenmez. Şimdi daha güçlü bir şekilde yola çıkma vaktidir. İlk icraatımız su indirimi, büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdi insanların ekonomisine, refahına, sosyal yaşamına ve doğrudan hayatına dokunacak yeni adımlar atacağız. Yeni dönemde inşallah bunun birçok örneğini göreceğiz. Sakarya'yı işinin ehli kadrolarımızla başarıya taşımak için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ YENİ DÖNEMİN KODLARINI VERDİ"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ise ilk icraat olan su indiriminin yeni dönemin kodlarını sunduğunu belirterek şöyle dedi: "Yusuf Başkanımızın geçmişte gerek İl Başkanlığı görevinde bulunması gerek Belediye Başkanlığı görevinde bulunması beraberinde tecrübesini ön plana çıkarıyor. Bizler de teşkilatlar olarak bu tecrübelerden istifade ediyoruz. Keza başkanımızın gelir gelmez ilk icraatını vatandaşa dokunan bir işle yapması çok anlamlı oldu. Su fiyatlarındaki yüzde 20'lik indirim, ilk icraat olarak bizlere yeni dönemin kodlarını sundu. Kıymetli Başkanımızdan yeni dönemde bu ve benzeri daha çok vatandaşa dokunacak sosyal projelerin artarak süreceğinin müjdesini aldık. Şimdi Sakarya’mıza hizmet vakti. Her kesime ulaşmayı, toplumun beklentilerine cevap olacak politikalar geliştirmeyi sürdüreceğiz. AK Parti kadroları olarak şehrimizin kazanımlarını daha ileriye taşımak için yol kuşanmış dava erleriyiz"

Gerçekleştirilen toplantı, fotoğraf çekimi ve yöneticiler arasında yeni döneme dair yapılan istişare ile son buldu.