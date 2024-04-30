Play-off mücadelesini son haftaya taşımak isteyen TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 27. hafta erteleme maçında 1 Mayıs Çarşamba günü Çağdaş Bodrumspor’a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak ve beIN Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta erteleme mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 2 maçta Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji’ni mağlup ederek play-off için şansını sürdüren Bursa ekibi, son hafta öncesinde Bodrum deplasmanında da galibiyet hedefliyor. Ligde 12 galibiyet-16 mağlubiyet ile 12. sırada bulunan Mavi Yeşillilerde Austin Wiley ve Özgür Cengiz sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Ligde 8 galibiyet-20 mağlubiyet ile 15. sırada yer alan Çağdaş Bodrumspor’un ise geçen hafta sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 67-87 mağlup olunca lige veda etmesi kesinleşmişti.

1 Mayıs Çarşamba günü Menteşe Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. BeIN Sports 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Erhan Gürsel hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından normal sezonun son haftasında sahasında Galatasaray Ekmas ile kozlarını paylaşacak. 4 Mayıs Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 30. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak.