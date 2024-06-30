Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda şehrin proje ve yatırımlarını paylaşacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara’da Sakarya için görüşmeler yapmaya hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Yerel Yönetimler ve İstişare Toplantısı’na katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek kampta, genel başkan yardımcıları ve bakanlar da yer alacak.

Başkan Alemdar, Ankara’da gerçekleştirilecek kampta projelerimizi gerek bakanlarımıza gerekse genel başkan yardımcılarına aktaracaklarını belirterek, "Verimli, şehrimiz için güzel gelişmelerin yaşanacağı bir buluşma olacağını düşünüyorum” dedi.

İlçe belediye başkanlarıyla birlikte Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılacak olan Başkan Alemdar, “Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantısında şehrimizin projelerini de görüşme fırsatımız olacak. Şehrimizin beklediği, arzu ettiği çalışmaları anbean takip ediyoruz. İnşallah Ankara’da gerçekleştirilecek kampta da projelerimizi gerek bakanlarımıza gerekse genel başkan yardımcılarımıza aktaracağız. Verimli, şehrimiz için güzel gelişmelerin yaşanacağı bir buluşma olacağını düşünüyorum” diye konuştu.