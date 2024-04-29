Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi Karagöl-Kılavuzlar–Sultanpınar parkuru ile başladı. Şehrin doğal güzelliklerini keşfeden, yeşilin farklı tonlarını deneyimleyen doğaseverler, yürüyüş için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde yeni dönem başladı. Doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan etkinliğin ilk adresi Karagöl-Kılavuzlar-Sultanpınar parkuru oldu.

Sabahın erken saatlerinde Demokrasi Meydanı’nda buluşan doğaseverler, Taraklı Karagöl Yaylası’nın yolunu tuttu. Uzman ekipler eşliğinde yapılan egzersizlerin ardından doğanın kalbine yürüyüş başladı. Yağmura aldırış etmeyen doğaseverler, zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Şehrin doğal güzelliklerini keşfeden, yeşilin farklı tonlarını deneyimleyen doğaseverler, yürüyüş için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Yapılan açıklamada, yürüyüşlerin 6 hafta boyunca farklı parkurlarda devam edeceği belirtilerek, tarih ve parkur bilgileri paylaşıldı.

Doğa yürüyüşü takvimi:

5 Mayıs 2024 – Dikmen Tepe Parkuru

12 Mayıs 2024 – Yörükyeri Parkuru

19 Mayıs 2024 – Kılıçkaya Orman Gözetleme Parkuru

26 Mayıs 2024 – Maden Deresi Parkuru

2 Haziran 2024 – Eskiyayla – Göl Havzası Parkuru

9 Haziran 2024 – Serdivan Parkuru