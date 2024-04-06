Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce Konyalının Kadir Gecesi coşkusuna ortak oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Kadir Gecesi’nde Mevlana Meydanı’nda Konyalılarla buluştu.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu haber verilen gecede binlerce Konyalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlana Meydanı’na akın ederek birlik ve beraberlik ruhu içinde omuz omuza saf tuttu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Konyalılarla bir araya geldi. Huşu içinde kılınan teravih namazının ardından Başkan Altay, alanı dolduran Konyalılarla selamlaşarak mübarek Kadir gecelerini tebrik etti.

Kadir Gecesi’nin İslam alemi için müstesna gecelerden bir gece olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Bu özel gecede Mevlana Meydanı’nı dolduran Konyalı hemşehrimizin kandil bereketine ortak olmanın mutluluğunu ve hazzını yaşadık. Binlerce hemşehrimizle birlikte ellerimizi semaya açarak ülkemizin birlik ve beraberliği için daha sonra da başta Filistin ve Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlum milletlerin kurtuluşa ermesi için dua ettik. Bizleri Kadir Gecesi’ne ulaştıran Allah’a hamdolsun. Rabbimiz, bizleri Ramazan Bayramı’na da ulaştırsın. Konya’mızda ve Konya dışında yaşayan tüm hemşehrilerimi gönülden selamlıyor, yaklaşan Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay daha sonra Türbeönü Çarşılarını ziyaret ederek esnaflara kolaylıklar diledi.