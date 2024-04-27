Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan Küçük Aymanas Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahmet Özcan Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi’ni birbirine bağlayan 1.4 kilometre uzunluğundaki caddede sıcak asfalt çalışmalarının başladığını, caddenin birkaç gün sonra hizmete açılacağını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğinde kamulaştırması ve alt yapısı tamamlanan Küçük Aymanas Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi trafiği rahatlatmak için Abdülhamid Han Caddesi, Necmettin Erbakan Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Kazakistan ve Karabağ Caddelerini açtıklarını, 4 yeni köprülü kavşak inşa ettiklerini belirterek, Ahmet Özcan Caddesi’yle Alparslan Türkeş Caddesi’ni birbirine bağlayacak Küçük Aymanas Caddesi’nin de bu anlamda önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Küçük Aymanas Caddesi’nde Meram Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını belirten Başkan Altay, “Dr. Ahmet Özcan Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi’ni birbirine bağlayan 1.4 kilometre uzunluğundaki caddemizde ekiplerimizce sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Gidiş geliş çift şerit olacak caddemizde sıcak asfalt çalışmalarının ve bisiklet yollarının birkaç gün içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Meram’a yakışır bir cadde olacak Küçük Aymanas Caddemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.