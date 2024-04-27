Eski Başbakan Yardımcısı, mevcut avukat Hakan Çavuşoğlu ve avukat Nurullah Murat ortaklığında Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk bürosu açılış töreni Hitit Naturel Ofis'te gerçekleştirildi.Emine Pınar TURAN KAHRAMAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Eski Başbakan Yardımcısı, mevcut avukat Hakan Çavuşoğlu ve avukat Nurullah Murat ortaklığında Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk bürosunun açılışı gerçekleşti.

Programa Bursa valisi Mahmut Demirtaş eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Nurullah Murat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, siyaset ekonomi ve spor camiasının önde gelen isimleri katılım sağladı.

Ayrıca açılışa büyük bir ilgiyle karşılık veren siyaset, ekonomi ve spor camiasının önde gelen isimleri programa çelenklerini takdim etti.

“BURSAMIZI ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİK”

Açılış konuşmalarını yapan Hakan Çavuşoğlu, tüm katılımcılara hoş geldin dileklerini ileterek, "Bugünde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardan bu yana Bursa'mız gibi en nadide en güzel şekilde her yerde temsil ettik. Hangi işi yaparsak yapalım en güzel şekilde, layıkıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün sizin huzurunuzda avukat olarak açılışımızı yapıyoruz. Ben bu vesileyle herkese çok teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun hoş geldiniz sefa getirdiniz. Uzun yıllar hep birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız burada. AK Parti çatısı altında beraber iş yürüttüğümüz arkadaşlarımız burada. Gençlik kollarımız, sanayici arkadaşlarımız burada kısacası herkes burada.” dedi.

“GELİŞİM AÇISINDAN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI”

Çavuşoğlu'nun ardından konuşma yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Vali Demirtaş, "Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum hepiniz hoş geldiniz. Sayın bakanımız hem bakanlığı döneminde hem milletvekilliği döneminde Bursa’mızın gelişimi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Açılışın hayırlara vesile olmasını diliyorum, Allaha emanet olun tekrardan hoş geldiniz.” şeklinde konuştu.