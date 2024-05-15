Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Adliye ile yeni otogar arasında yapımına devam edilen Dirgeme yolundaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aras hedeflerinin yolu, Kurban Bayramında hizmete açmak olduğunu söyledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Adliye ile Yeni Otogar arasından başlatılan Dirgeme yolundaki çalışmalar devam ediyor. İki etap olarak yapımına başlanan yolun ilk etabında Muğla Barosu ve AVM sapağı arasında 430 metre yağmur suyu, 14 baca, bin 70 metre yağmur suyu ızgara hattı, 600 metre sıcak asfalt, 2 akıllı kavşak ve çizgi çalışmaları yapılarak yol trafiğe açılmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk etabın ardından ikinci etap çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında asfalt sökümü tamamlandı ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Ayrıca proje kapsamında 5 bin metreküp kazı, 6 bin 500 metreküp dolgu çalışması yapıldı.

BAĞLANTI YOLU DA TAMAMLANIYOR

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hedeflerinin projeyi kısa sürede tamamlayarak Kurban Bayramında vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Aras; “Yatağan tarafından gelen ve otogara girecek olan otobüs ve araçlar için yapılan yan yol çalışmasını da inceledik. Orada ki çalışmalar tamamlanmak üzere. Çok kısa süre içerisinde yol hizmete girecek. Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde yolumuz hizmete başlayacaktır” dedi.

'ZEMİN SIVILAŞMASI OLDUĞU İÇİN CİDDİ BİR DOLGU ÇALIŞMASI YAPILIYOR'

Aras Adliye – Yeni Otogar arasındaki yol çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, “Merkezle otogarı birbirine bağlayan 4 şeritli yol çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımız yolun hizmete açılacağı tarihi merak ediyor. Bu bölge tarımsal bir alan. Zemin sıvılaşması olan bir yer. O nedenle ciddi anlamda dolgu yapılması gerekiyordu. Arkadaşlarımız şuan dolguyu gerçekleştiriyor. Su geçişlerini sağlamak için menfezler yapılıyor. Dolgu çalışmaları bittikten sonra çok kısa süre içerisinde asfalt çalışması yapılacak. Kurban Bayramında yolumuzu hizmete açmak istiyoruz hedefimiz bu yönde. Bu yol hizmete açılınca şuan da hem Yerkesik tarafına, hem TOKİ tarafına giden trafik Denizli Kavşağından geçmeyecek. Böylelikle o kavşakta da belli bir rahatlama olacak. Bu arada Denizli Kavşağında ki çalışmaların devamını bekliyoruz. Orada seçimden önce bir duraksama oldu. Sanırım arkadaşlar devam edecektir. Orayla ilgili çalışmanın bir an önce yapılması gerekiyor” dedi.