Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurtköy Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Bölgeye kazandırılan 8 bin metre uzunluğundaki yeni içme suyu hattı ile Şahinkaya bölgesinden alınan su musluklara ulaşmaya başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Kurtköy Mahallesi’nde imalatını başlattığı 8 kilometrelik yeni içme suyu hat çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladı.

YENİ HAT MAHALLENİN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLDU

Yeni hat ile Şahinkaya bölgesinden elde edilen kaynak suyu bölge halkının musluklarına ulaştı. Güçlü altyapı sayesinde yüksek kesimlerden taşınan su uzun yıllar boyunca kesintisiz ve kayıpsız şekilde vatandaşların kullanımına sunuldu. Yaz aylarında artış gösteren nüfus ile birlikte su sorunları artan Kurtköy Mahallesi’nin sorunlarına 8 bin metrelik yeni hat çözüm oldu.