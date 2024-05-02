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Arı, “Pençe Kilit Hareket Bölgesi’nde şehit düşen evladımız, hemşehrimiz Uzman Çavuş Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin ruhu şâd olsun. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Mesajında Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet dileyen Arı, Aziz Türk milletinin, vatanı için şehit düşen evlatlarını asla unutmayacağını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Pençe Kilit Harekât Bölgesi'nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı yayımladı.

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