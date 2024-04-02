Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir’de kıldığı öğle namazının ardından Kayseri’nin bir Müslüman şehri olarak yeniden dirilişini başlatan Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında halkın teveccühü ile yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine ilk olarak vatandaş ile buluştu.

Camii Kebir’de kıldığı öğle namazının ardından Danişmendli Hükümdarı Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, türbede Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Büyükkılıç, türbe ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaş ile bir araya gelirken, Kayserililer güven tazeleyerek yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Büyükkılıç’a tebriklerini iletti.

Esnafları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Vatandaşlar ve esnaflar tarafından ilgiyle karşılanan Büyükkılıç’a esnaflar hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Vatandaş ile kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, “Yeniden seçilmemden dolayı tebriklerini ileten hemşehrilerime nezaketleri için teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri halkımıza hizmetten geri koymasın, birliğimizi de daim eylesin” diye konuştu.