Depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve kontrollü bir şekilde yıkılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının Narlıdere’deki binaları, yeniden DEÜ’nün 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesine dönüyor.İZMİR (İGFA) - Müjdeyi Dünya Tiyatro Haftası’nda açıklayan DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Türkiye'nin birbirinden değerli iki eğitim yuvasının yeni binalarının tasarım projelerini görüştüğümüz toplantıdan güzel sonuçlar çıktığını duyurdu.

Riskli Yapı Analizleri yapılan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Devlet Konservatuvarının Narlıdere’deki binalarıyıkılıp, yerinde inşasına karar verilmişti. Bu süreçte Tınaztepe Yerleşkesine taşınan GSF ve Devlet Konservatuvarının eğitim ve sanat faaliyetlerine geçici olarak Üniversitenin Buca'daki Tınaztepe Yerleşkesinde devam etmesine karar verildi.

GSF ve Devlet Konservatuvarınınyeniden Narlıdere’deki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesine döneceğinin müjdesi, Dünya Tiyatro Haftası’nda DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından duyuruldu. Yerleşkeye yapılacak yeni binaların tasarım projelerinin Rektör V. Ak’a sunulduğu ve son düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda Ak, çalışmada önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, son derece heyecanlı olduklarına vurgu yaptı.

DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, son haline gelen planların yapımına en kısa sürede başlanacak ve tamamlanan binalarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, "Güzel Sanatlar Fakültemiz ve Konservatuvarımızın yeni binaları, keskin çizgilerle birbirinden ayrılmayacak yapıda olacaklar. Son derece modern ve geçirgen yapıya sahip binalar, disiplinler arası çalışmaların bir arada yürütülmesini sağlayacak” dedi.