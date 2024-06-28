Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde bulunan Sanatçılar Sokağı’nın açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kültür sanatın merkezi olan Kayseri’de, tarihi mirasını koruyan ve kültürel değerlerine önem veren çalışmalar yapmaya devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç pek çok el sanatı ve sanatçısı ile kaleyi canlandıran Sanatçılar Sokağı’nın yeni sezonda açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman kültürel ve sanatsal açıdan daha da zengin olması için özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Kültür, medeniyet, sanat ve tarih yatağı olan şehrimizde Sanatçılar Sokağı’na sanatseverler başta olmak üzere herkesi bekleriz” dedi.

Vatandaşları şehrin vitrinini görmeye davet eden Büyükkılıç, “Deri ürünlerden ebru sanatına, ressamlıktan iğne oyasına, seramik yapımı, tahta üzerine yakma ve daha birçok ürün sanatseverlerimizle burada buluşuyor. Sizi şehrimizin vitrinini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Anadolu’nun sanat ve kültür merkezi olduğunu belirterek, tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde de vatandaşların Sanatçılar Sokağı’ndan, açık oturma alanlarından, kafeler ve seyir alanlarından faydalanabildiğini ifade etti.

Sanatçılar Sokağı’nda sanatını icra eden sanatçılar da dericilik, ressamlık, ebru sanatı gibi çalışmalar olduğunu, çok güzel sanatsal çalışmaların yer aldığını söyleyerek, kültür, medeniyet, sanat yatağı olan Sanatçılar Sokağı’na sanatseverleri davet etti.

Bir vatandaş da eşi ile birlikte Antalya’dan Kayseri’ye geldiklerini kaydederek, “Kalede Sanatçılar Sokağı’nı gezmeye karar verdik. Burada emek var, desteklemek gerekiyor. Kayseri çok güzel, gerçekten gezilmesi gereken yer” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen, tarihi Kayseri Kalesi’nde vatandaşlar arkeoloji müzesi, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, Sanatçılar Sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanlarından faydalanabiliyor.