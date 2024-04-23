Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 3 gün boyunca coşkuyla kutlanacak. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan bir dizi etkinliğe, tüm Kayserilileri davet etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - “Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 23 Nisan Bayramı, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır. Bu vesileyle çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine katkı sağlamak içindir. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için Sümer Yenimahalle’de bulunan Sümer Parkı’nda bir dizi etkinlik hazırladı. Müzik-koro, Kocasinan Çocuk Kulübü gösterileri, çocuk tiyatrosu ve oyun grupları olmak üzere çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlik, 24-25-26 Nisan tarihlerinde saat 10:30’da başlayacağı öğrenildi.