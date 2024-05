Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İkizce Mahallesi’nde yer alan İkizce Konteyner Kentte yaşayan vatandaşları ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Burada vatandaşlarla hemhal olan Başkan Er, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Konteyner kentte yaşayan vatandaşları tek tek soran Başkan Er, TOKİ bünyesinde yapılan konutların son durumu hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı.

TEK GAYEMİZ MALATYA’MIZIN BİR AN EVVEL AYAĞA KALKMASI

Her daim vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Başkan Er, “Depremin yaralarını hep birlikte saracağız, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Malatya’nın ayağa kalkması için ilgili kurumlarla, bakanlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. Tek gayemiz Malatya’mızın bir an evvel ayağa kalkmasıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile sık sık görüşüyoruz. Bu nedenle bir ayağımız sürekli Ankara’da, her şey vatandaşımızın daha huzurlu ve güvenli yaşayacağı yeni konutların inşası için. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 6 Şubat depremlerinde tahrip olan Malatya’mızın ihyası için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Konteyner kenetlerimizdeki hemşerilerimizi de sık sık ziyaret ediyoruz. Varsa bir talep ve istek dinliyoruz. Hemşerilerimizin hiç endişesi olmasın birinci önceliğimiz sizlerin konteynerlerden önce kalıcı konutlarınıza geçmesi olacaktır. Allah’a çok şükür güçlü bir devletimiz güçlü bir hükümetimiz var. Devletimiz, hükümetimiz ve yerelde belediyelerimiz bütün imkânlarıyla sizlerin yanındadır” dedi.