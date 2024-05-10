Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırıldı. Tesisin çiftçiye ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ihtiyaç duyduğu çalışmaları bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi yapılarak, üreticilerin kullanımına sunuldu. Tarımsal üretimde ilaçlama faaliyetlerinin ürünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemli olduğu belirtilirken, üreticilerin ilaçlama yapacakları zaman, makineleri için gerekli olan suyu kurulan taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurup tarlalarına ulaştırabilecekleri ifade edildi. Tesisin çiftçiye ilaçlama zamanında büyük fayda sağlayacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Ekrem Hayri Türk, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.